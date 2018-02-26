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В Молдове изъяли наркотики стоимостью 5 миллионов евро

В Молдове изъяли наркотики стоимостью 5 миллионов евро

© Photo: Poliția de frontieră
Происшествия
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Наркотические вещества спрятали среди партии фруктов и овощей, пытаясь замаскировать незаконную деятельность. Прокуроры раскрыли всю схему.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Пять граждан Турции задержаны в Молдове по подозрению в контрабанде героина стоимостью пять миллионов евро. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил журналистам глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Николае Китороагэ. 

Наркотики
© Sputnik/ Oleg Zoloto
Килограммы наркотиков сбывали в Молдове военные и бывший полицейский

Длительная слежка

По его словам, правоохранительным органам известно, что формирование осуществляло свою деятельность с 2016 года. С тех пор они возили наркотики из Ирана и Турции через Молдову в страны ЕС.

Китороагэ рассказал, что 19 февраля из Турции выехал грузовик. 21 февраля он проехал через Болгарию, Румынию и въехал на территорию Молдовы. По информации правоохранительных органов, кроме заявленного груза фруктов и овощей он вез наркотики.

"Прокуроры вместе с пограничниками 23 февраля провели обыски и задержали с поличным пять человек, граждан Турции, когда они выгружали из тайников транспортного средства героин. Так и обнаружены 84 килограмма героина", — сообщил Китороагэ. 

Белый порошок
CC BY 2.0 / cbertel / Flour
Видеофакт: полиция Кишинева идет по следу ОПГ, торгующей наркотиками

Прокурор уточнил, что задержанным предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и контрабанде в особо крупных размерах. В понедельник суд должен рассмотреть требование прокуроров о помещении их под предварительный арест.

"Это первая партия наркотиков, ввезенная ими на территорию Молдовы", — пояснил Китороагэ. 

Привлекательное географическое положение Молдовы

В свою очередь, руководитель Пограничной полиции Фредолин Лекарь рассказал, что следственной группе удалось установить несколько маршрутов, по которым злоумышленники возили наркотики.

"Первый маршрут — это Афганистан-Иран-Турция-Украина-Молдова или Афганистан-Иран-Азербайджан-Грузия-Украина-Молдова. Второй маршрут — Афганистан-Иран-Турция-Болгария-Румыния-Молдова. Во всех случаях конечным пунктом была страна Евросоюза – Нидерланды или Германия", — сказал Лекарь.

Глава Погранполиции добавил, что деятельность группировки маскировали под законную работу фирмы, основателем которой является член преступного формирования.

"Тайники были сделаны так, чтобы при сканировании транспортных средств их нельзя было найти", — сказал Лекарь. 

Кокаин
© PIXABAY / stevepb
Мужчина под кокаином и с кокаином пытался въехать в Молдову

По его словам, для поимки груза молдавские правоохранительные структуры работали с коллегами из Румынии и Болгарии. Так удалось следить за грузовиком постоянно.

"Своим географическим положением Молдова интересна таким преступным группировкам", — добавил Лекарь.

Он также подчеркнул, что стоимость изъятой партии наркотиков составляет на черном рынке около 5 миллионов евро.

Всего с 2004 года молдавским правоохранителям известно о девяти партиях наркотиков, транспортировку которых координировали задержанные. Всего речь идет о 1137 килограммах героина, изъятых на территории различных стран.

Согласно действующему законодательству, за незаконный оборот наркотиков задержанным грозит от 7 до 15 лишения свободы, а за контрабанду — от 3 до 10 лет тюрьмы.

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Теги:
группировка, наркотики, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел, Пограничная полиция, Николае Китороагэ, Фредолин Лекарь, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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