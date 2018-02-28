ДТП в центре Кишинева: есть жертвы

Кошмарная авария в Кишиневе – столкнулись троллейбус и такси: в результате ДТП погибла 51-летняя женщина – пассажирка легкового автомобиля.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Страшное дорожно-транспортное происшествие в центре Кишинева: на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Сергея Лазо в среду после полудня столкнулись троллейбус и машина такси.

По данным полиции, инцидент произошел в 12.14.

"В результате ДТП пассажирка такси — 51-летняя жительница города Дурлешты — скончалась по дороге в больницу", — сообщили в полицию.

По свидетельству очевидцев произошедшего, водитель такси находится в тяжелом состоянии.

Мнение: большинство ДТП в Молдове происходят по вине опытных водителей>>>