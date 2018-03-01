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Проституция

Как молдаванок отправляли заниматься проституцией в Турцию

© AP Photo / Franka Bruns
Происшествия
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Бизнес на живых людях в Молдове: две молдаванки поставляли в Турцию молодых соотечественниц для занятия проституцией.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Прокуратура Кишинева завершила уголовное расследование и передала в суд дело на жительницу Кагульского района, обвиняемую в соучастии в сутенерстве.

Frau
© Flickr/ ALlisson H
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По данным следствия, она вместе со своей подругой и турецким гражданином отправила двух девушек из Молдовы заниматься проституцией в Турции.

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"Обвиняемая вместе с подругой и гражданином Турции в 2015 году предложила заниматься двум молодым девушкам проституцией, заверив, что они будут получать неплохие деньги. После получения согласия от девушек, фигуранты дела приобрели билеты на самолет и обеспечили перевозку девушек на турбазу в провинции Мугла на юго-востоке Турции, где они затем оказывали сексуальные услуги", — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На данный момент приятельниц обвиняемой и гражданин Турции объявлены в розыск. Фигурантам этого уголовного дела грозит до семи лет тюрьмы.

В Молдове продолжается торговля "живым товаром". Бизнесом на продаже людей занимаются не только иностранцы, приезжающие в республику в поисках "подходящих" кандидатур, но и наши соотечественники. Такие "предприниматели" по-прежнему выискивают молдавских женщин, предлагая им уехать за границу, чтобы прилично заработать. А доверчивые женщины и девушки, попадаясь на такую уловку, оказываются в сексуальном рабстве. Впрочем, некоторые дельцы прямо говорят свои жертвам — за границей придется заниматься проституцией, и некоторые женщины от безысходности соглашаются.

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Теги:
бизнес, проституция, расследование, уголовное дело, Молдова, Общество
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