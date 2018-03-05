Массовая эвакуация в троллейбусном парке Кишинева: поступил звонок о бомбе

Утро понедельника у рабочих управления электротранспорта столицы и троллейбусного парка №1 выдалось нервным – всем пришлось покинуть рабочие места из-за проверки сообщения о бомбе.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Из-за звонка с сообщением о заложенном взрывном устройстве 90 человек эвакуировали из зданий управления электротранспорта столицы и троллейбусного парка №1. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik глава управления Георге Моргоч.

Оба здания расположены на одной территории по адресу улица Митрополита Дософтей, 146. Утром в понедельник в полицию поступил звонок о том, что на территории троллейбусного парка заложена бомба. На место происшествия прибыли полиция, кинологи и саперы.

"После сообщения о бомбе из здания управления эвакуировали 65 человек, а из троллейбусного парка 25 сотрудников. Это — весь персонал", — сказал Моргоч.

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Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводили проверку около двух часов.

"Оказалось, что тревога была ложной. Сейчас все сотрудники вернулись на рабочие места. Мы возвращаемся к нормальной работе", — заключил Моргоч.

Выходившие с территории троллейбусного парка саперы сообщили то же самое – "взрывных устройств не обнаружено, сообщение ложное". Они последними покинули место происшествия.

По факту произошедшего уже открыто уголовное дело.

"Личность звонившего пока не установлена. Известно, что мужчина совершил звонок из таксофона. Сейчас следователи выясняют личность звонившего", — сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Наталья Стати.

По ее словам, за заведомо ложное сообщение о бомбе уголовное дело открыто по статье 291 Уголовного кодекса Молдовы. Виновному грозит до 2 лет лишения свободы.