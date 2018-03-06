Фатальный сюрреализм: в Молдове можно просто так сбить человека

В Бельцах парня сбила машина на пешеходном переходе - пострадавший в больнице с сотрясением мозга. Это происшествие заставило вспомнить также и о трагедии в Кишиневе, когда жертва дорожного лихача, к сожалению, не выжила.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik, Николай Костыркин. Молодой мужчина стал жертвой ДТП в Бельцах. Жителя "северной столицы" Молдовы 22-летнего студента Александра Мунтяну сбил на пешеходном переходе легковой автомобиль.

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В больнице отказывались лечить

О произошедшем корреспонденту Sputnik сообщил в понедельник отец пострадавшего Иван Мунтяну, отчаявшийся, по его словам, найти справедливость у тех, кто, по закону, должен ее восстанавливать.

"Все произошло 17 февраля. Сын, выйдя из троллейбуса на остановке, переходил проезжую часть в положенном месте, внимательно, по его словам, посмотрев сперва по сторонам. Когда он был примерно на середине дороги, откуда-то вылетел автомобиль белого цвета и, проезжая на высокой скорости, сбил моего парня", — рассказал Иван Мунтяну.

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Александр получил травму головы, контузию, ушибы, заработал сотрясение мозга. На место происшествия вызвали полицию и "скорую", которая забрала молодого человека в местную больницу. В приемном покое парню зашили рану на голове.

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"Как только он мне позвонил, я поспешил в больницу. Место происшествия было по дороге. Там я увидел полицейских и водителя, сбившего моего сына", — сказал Мунтяну.

Казалось бы, все понятно: если этот рассказ правдив, то водитель виноват в травмах пешехода, и при грамотном разбирательстве должен понести заслуженное наказание. Но тут-то и начинается самое "интересное", о чем в Молдове обычно говорят — "работает метод волосатой лапы". Пострадавшего Александра Мунтяну, по словам его отца, госпитализировать сперва… попросту не хотели.

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"Придя в больницу, мне пришлось разбираться с медперсоналом — выяснять, по какому праву они отказываются лечить человека с тяжелой травмой. И тут нам звонит полицейский и задает вопрос, от которого мы ахнули: "А почему вы еще в больнице?! Вы же должны сидеть дома!". От такой неожиданной наглости мы потеряли дар речи", — сообщали Иван Мунтяну.

"Давай договоримся!"

Через два дня он был в отделении полиции, где ему сказали, что по вопросу инцидента… "разбираются". Мужчина не получил никакой информации о заведении уголовного дела и о том, избрана ли мера пресечения в отношении водителя.

"Но это еще не все. Водитель, раздобыв номер телефона моего сына, набрал его и, как водится, предложил договориться. Александр не был готов говорить по существу, выдерживать психологическое противостояние с оппонентом, поэтому ответил уклончиво — сказал, что, пока он в больнице, ничего решать не будет", — добавил отец потерпевшего.

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Спустя пять дней после госпитализации Александра перевезли в одну из больниц Кишинева. Там он прошел обследование у невропатолога и во вторник ждет результат.

"О водителе мы знаем, что он иностранец, живет в Единцах, и имя его — Насир", — рассказал Иван Мунтяну.

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"Все вопросы к пресс-секретарю"

За этот громкий случай взялась, в первую очередь, местная пресса. В печатных СМИ Бельц со ссылкой на пресс-секретаря городского инспектората полиции Жанну Молчанову сообщается, что ДТП произошло на улице Дечебала близ остановки общественного транспорта "Стелуца", а за рулем машины находился 36-летний уроженец Турции, действительно проживающий сейчас в Единцах.

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"Подозреваемый в совершении ДТП не был пьян. Мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы, которая позволит дать правовую оценку", — заявила журналистам Молчанова.

Что ж, нам тоже нужна была реакция полиции, и мы принялись искать того, кто смог бы нам ее озвучить. И в итоге были несколько разочарованы. Сотрудник полиции Павел Степанов, занимающийся фактом произошедшего, сообщил корреспонденту Sputnik о том, что все материалы в данный момент находятся у него на производстве, и уголовное дело еще не открыто.

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— По всем остальным вопросам обращайтесь, пожалуйста, к пресс-секретарю инспектората, — посоветовал Степанов, сославшись также и на сильную усталость после суточного дежурства.

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Что ж, мы последуем его призыву, тем более что не намерены оставлять без продолжения освещение как этой истории, так и в целом проблемы лихачества водителей в Молдове и отношения к таким вопросам некоторых представителей тех профессий, от которых многое зависит.

Почти забытая трагедия

А проблема эта, увы, в случае с нашей страной более, чем необъятна. Почти мимоходом прошла недавно в столичной прессе новость о трагедии в Кишиневе — под колесами автомобиля погибла 80-летняя женщина. Все произошло 20 февраля около семи утра. Пенсионерка по своему обыкновению направлялась на утреннюю службу в храм св. Владимира, что на улице Александри. В момент трагедии женщина переходила дорогу у троллейбусной остановки. По словам очевидцев, удар о несшийся на полной скорости автомобиль был такой силы, что несчастную перекинуло через сбившую ее машину.

Водитель, мужчина около 50 лет, не покинул место происшествия, оставшись ждать полицию. "Скорая" отвезла пострадавшую в Больницу скорой помощи. В это время другие прихожане храма, узнав о случившемся, нашли номер телефона родственников пенсионерки и сообщили им. Те, в свою очередь, дозвонились до больницы, где им сказали, что бабушка находится в отделении травматологии, и с ней относительно все нормально.

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Но по прибытии в больницу они узнали, что женщину безуспешно пытались реанимировать — она скончалась. Судебная медэкспертиза установила, что у погибшей был зафиксирован перелом основания черепа, и смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

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По словам родственника погибшей, который попросил не называть его имени, сотрудник полиции, занимавшийся обстоятельствами трагедии, сообщил ему, что пришел в больницу в тот же день около 9.00, и якобы видел бабушку в коридоре учреждения — даже не в приемном покое.

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Вернемся к больнице, откуда человека даже после смерти отпускают "на свободу" только с "нужными" бумажками. Родственников погибшей, пришедших забрать ее вещи, весь следующий день "пинали" из одного кабинета в другой за документами и печатями. Все закончилось тем, что они, не дождавшись заветной бумаги, пошли на склад без нее и, договорившись с кладовщиком, забрали необходимое. Кладовщик, кстати, поведал родственникам умершей, что в день поступления в больницу ее почему-то очень долго не могли определить ни в одно отделение.

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А что же полиция?

"Лишь один раз за все это время нас вызывали к следователю в инспекторат полиции сектора Центр. Все, что сделал следователь, это попросил заполнить заявление, сказал, что открыто уголовное дело, и наши номера телефонов. Также он сказал, что будет следственный эксперимент, и тогда нас и водителя, сбившего бабушку, позовут. Но дни идут, а это необходимое для следствия мероприятие все не проводят", — рассказал собеседник корреспондента Sputnik.

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Он добавил, что следователь во время их разговора произнес "сакраментальную" мысль — мол, водитель не мог вовремя увидеть пенсионерку и, соответственно, затормозить до столкновения, так как она оказалась перед ним, выйдя из-за какой-то другой машины. Предполагает ли это гипотетическое обстоятельств, что наказание будет смягчено или же вовсе не последует, — непонятно. Равно как и неясно то, имел ли право автомобилист развивать большую скорость близ пешеходного перехода.

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Оба приведенные здесь случая наглядно демонстрируют, насколько часто могут идти рука об руку преступная халатность и чей-то корыстный умысел. Конечно же, здесь нельзя пока что никого обвинить — это дело прокуратуры и суда. Но, увы, наученные горьким опытом жители Молдовы не верят в таких случаях в чудеса. Нет никакой неведомой силы, которая во мгновение ока развивает скорость у мирно движущегося авто. Не стоит за плечом полицейских невидимый гипнотизер, внушающий им, что обязательно нужно верить лишь тому, кто был за рулем и допустил наезд — что сделано это было не специально, и несчастный пешеход в буквальном смысле слова свалился с неба.

Положат ли эти дела в архив за "отсутствием состава преступления" или же следствие доведут до ожидаемого завершения — вопрос этот, как говорится, на ближнесрочную перспективу. Вот и журналисты Sputnik будут наблюдать за развитием событий.