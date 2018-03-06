Полиция нашла водителя-лихача, ехавшего на запредельной скорости

Сел за руль иномарки, закон не писан: лихач промчался по трассе Кишинев-Леушены со скоростью 224 километра в час.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Водитель "Mercedes", промчавшийся со скоростью 224 километра в час рядом с селом Бужор, оказался 32-летним жителем села Лэргуца Кантемирского района. Данные об этом подтвердили в Национальном инспекторате по патрулированию.

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Инцидент произошел накануне. Полицейский радар зарегистрировал, что пролетевшая мимо иномарка двигалась на скорости, на 134 километра в час превышавшей допустимую.

Когда нарушителя нашли, он сказал, что очень торопился, поэтому пошел на нарушение. Кстати, это он делает уже не впервые. 31 января этого года в Кишиневе он проехал на красный сигнал светофора.

За нарушение водителя оштрафовали на 1200 леев и начислили 5 штрафных баллов.

Многие пользователи сети считают такое наказание слишком мягким и считают, что оно должно быть пропорционально нарушению. В пример также привели Румынию, где водителя, превысившего скорость вдвое, лишают прав на три месяца и штрафуют.