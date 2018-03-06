В Кишиневе "Fulger" атаковал банду, изъяты наркотики почти на полмиллиона

Преступники создали настоящую индустрию по производству и продаже наркотиков по всей Молдове.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. Настоящий полицейский детектив со спецназом и торговцами наркотиками развернулся в Кишиневе. Задержана крупная банда с разветвленной сетью сбыта, у преступников изъяты крупные суммы денег и запрещенных к обороту веществ.

Семеро мужчин в возрасте от 18 до 40 лет были арестованы в столице офицерами Управления по борьбе с наркотиками. В ходе расследования было установлено, что шайка наркодельцов создала разветвленную сеть по выращиванию, производству и продаже марихуаны в промышленных масштабах, по всей республике.

В состав банды были внедрены полицейские под прикрытием, которые в течение месяца, звено за звеном, отслеживали деятельность всей преступной сети. В итоге были собраны неопровержимые доказательства, а все участники преступной группировки были взяты с поличным спецназовцами подразделения "Fulger".

О размерах доходов наркобаронов говорит цена их товара – за грамм марихуаны они требовали по 100 леев. В ходе 15 обысков были изъяты около 4 килограммов готового к продаже наркотика, мобильные телефоны и SIM-карты, 5600 евро, 600 долларов США и более 50 000 леев. Общая стоимость конфискованного наркотика составляет около 400 000 леев.

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В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Операция была проведена Управлением по борьбе с наркотиками Генерального инспектората полиции совместно с Прокуратурой муниципия Кишинэу.