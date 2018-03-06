Сразу две банды торговцев наркотиками "накрыли" в Молдове

В Молдове задержаны две банды наркоторговцев - куда везли свой смертоносный товар злоумышленники?

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Украинские и молдавские полицейские перекрыли международный канал поставок наркотиков, сообщили во вторник в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Были задержаны пять дилеров, граждан Турции.

Таким образом, в Европу не попало 84 килограмма героина — груз задержали в Молдове.

Установлено, что дилеры поставляли "зелье" через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову с целью дальнейшего транзита в Западную Европу. Пограничники обеих стран отрабатывали также информацию о возможном трафике наркотиков через Украину.

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А в Кишиневе в это время задерживали еще одну банду наркоторговцев, хорошо "развернувшуюся" в регионе, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции МВД Молдовы. В ходе расследования было установлено, что шайка наркодельцов создала разветвленную сеть по выращиванию, производству и продаже марихуаны в промышленных масштабах по всей республике.

У преступников изъяты крупные суммы денег и запрещенных к обороту веществ. Семеро мужчин в возрасте от 18 до 40 лет были арестованы в столице офицерами Управления по борьбе с наркотиками.

Ранее в состав банды были внедрены полицейские под прикрытием, которые в течение месяца звено за звеном отслеживали деятельность всей преступной сети. В итоге были собраны неопровержимые доказательства, а все участники преступной группировки были взяты с поличным спецназовцами подразделения "Fulger".

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О размерах доходов наркобаронов говорит цена их товара — за грамм марихуаны они требовали по 100 леев. В ходе 15 обысков были изъяты около 4 килограммов готового к продаже наркотика, мобильные телефоны и SIM-карты, 5600 евро, 600 долларов США и более 50 тысяч леев. Общая стоимость конфискованного наркотика составляет около 400 тысяч леев.

В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Операция была проведена Управлением по борьбе с наркотиками Генерального инспектората полиции совместно с прокуратурой Кишинева.