На дорогах Молдовы и Кишинева появились нелегальные гонщики

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Полицейские всего за сутки поймали шесть сотен водителей, превысивших скорость на дорогах страны. Такие данные представили в Национальном инспекторате по патрулированию.

И если часть из них допустили незначительное отклонение от разрешенного максимума, двое других решили показать свои навыки гонщиков прямо на улицах Кишинева. По данным правоохранителей, один из автомобилей развил скорость в 110 километров в час, а второй – 125 километров в час.

Это при том, что в городе разрешенная скорость не должна превышать 50 километров в час и на некоторых участках 70 километров в час.

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В последнее время на дорогах республики все чаще ловят гонщиков. Не далее как 5 марта водитель "Mercedes" промчался со скоростью 224 километра в час рядом с селом Бужор. 32-летний житель села Лэргуца Кантемирского района допустил такое нарушение второй раз за месяц. Его оштрафовали на 1200 леев и начислили 5 штрафных баллов.

По статистике, превышение скорости – одна из главных причин аварий, число которых по-прежнему велико.

Многие жители республики считают, что наказание должно быть пропорционально нарушению, а в подобных случаях некоторых водителей, по их мнению, следует лишать прав.