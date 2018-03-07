Держали в страхе три района в Молдове: пойманы подозреваемые в серии краж

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Задержаны трое граждан Молдовы по подозрению в серии краж из магазинов и домов на территории Флорештского, Глодянского и Унгенского районов. По данным правоохранительных органов, в их активе 10 краж, совершенные в течение трех месяцев. Общая стоимость ущерба оценивается порядка в 125 тысяч леев (семь с половиной тысяч долларов), сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции МВД Молдовы.

Мужчин поймали с поличным на въезде в село Албинецул Векь после того, как они обокрали дом женщины в селе Пынзэрены Фалештского района.

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Добычей трех "товарищей" стали три тысячи леев (примерно 180 долларов). В ходе проверки автомобиля "Opel Vectra" полицейские обнаружили украденные ценности.

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Как сообщили в полиции, речь идет о трех уроженцах Фалешт в возрасте от 27 до 35 лет. "Они входят в группировку "Макена". После каждой кражи подозреваемые вносили долю в так называемый "общак". Мужчины задержаны на 72 часа. Им грозит от 2 до 6 лет тюрьмы. Правоохранительные органы продолжают работать над установлением всех членов криминальной группировки и их причастности к совершению других преступлений", — отметили в полиции.