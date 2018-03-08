Громкое дело о "королях гашиша" из Молдовы получило продолжение

Завершено уголовное дело о причастности некоего мужчины из Молдовы к ОПГ, обеспечивавшей транзит гашиша через РМ.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью завершила следствие по делу о 38-летнем мужчине, обвиняемом в контрабанде крупных партий гашиша в рамках действий организованной преступной группировки.

© Sputnik/ Евгений Биятов Молдавский след испанского гашиша в России – новые факты

Обвиняемый вместе с сообщниками действовал в Молдове и за ее пределами, применяя интернет-мессенджеры (Viber, Skype, WhatsApp и т.д.). Гашиш шел различными путями в Россию, где его сбывали. Продавали наркотики мелкими партиями в Москве и других городах, до момента сбыта хранив товар в российской столице в гаражах и других местах.

Новые подробности дела о транзите гашиша через Молдову >>>

Известно, что в 2010 году после того, как сообщник обвиняемого организовал транспортировку 25 килограммов гашиша из Испании в Молдову, фигурант дела вместе с другим лицом спрятали эту партию наркотиков в Кишиневе, в гараже. Товар замаскировали в автомобиле и отправились на нем в Россию, пересекши границу Молдовы с приднестровской стороны.

Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы.