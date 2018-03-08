Рейс Кишинев-Милан задерживается из-за забастовки

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Забастовка в Италии стала причиной задержки в четверг авиарейса Кишинев-Милан.
Самолет должен был вылететь из аэропорта столицы Молдовы в 13.30, сообщили корреспонденту Sputnik в справочной службе Кишиневского международного аэропорта.
Вылет этого самолета отложен на неопределенный срок.
Пассажиры рейса Кишинев-Рим молились, пока самолет шел на посадку >>>
В четверг в Италии местные профсоюзы объявили всеобщую забастовку в поддержку прав работающих женщин. Акция приурочена к Международному женскому дню. Также бастующие заявили, что выступают против насилия со стороны мужчин, сексуальных домогательств и шантажа на работе, закрытия женских организаций.
В Риме, Турине и Милане из-за акции протеста закрыто метро, частично не функционирует и наземный транспорт.
Авиакомпания Alitalia предупредила о возможной отмене рейсов, а железнодорожная компания — о задержках поездов.