Рейс Кишинев-Милан задерживается из-за забастовки

Из-за того, что в Италии транспортники решили бастовать в честь Международного женского дня, из Кишинева не может вылететь самолет на Милан.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Забастовка в Италии стала причиной задержки в четверг авиарейса Кишинев-Милан.

Самолет должен был вылететь из аэропорта столицы Молдовы в 13.30, сообщили корреспонденту Sputnik в справочной службе Кишиневского международного аэропорта.

Вылет этого самолета отложен на неопределенный срок.

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В четверг в Италии местные профсоюзы объявили всеобщую забастовку в поддержку прав работающих женщин. Акция приурочена к Международному женскому дню. Также бастующие заявили, что выступают против насилия со стороны мужчин, сексуальных домогательств и шантажа на работе, закрытия женских организаций.

В Риме, Турине и Милане из-за акции протеста закрыто метро, частично не функционирует и наземный транспорт.

Авиакомпания Alitalia предупредила о возможной отмене рейсов, а железнодорожная компания — о задержках поездов.