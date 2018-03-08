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Международный аэропорт Кишинев

Рейс Кишинев-Милан задерживается из-за забастовки

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Происшествия
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10910

Из-за того, что в Италии транспортники решили бастовать в честь Международного женского дня, из Кишинева не может вылететь самолет на Милан.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Забастовка в Италии стала причиной задержки в четверг авиарейса Кишинев-Милан.

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Самолет должен был вылететь из аэропорта столицы Молдовы в 13.30, сообщили корреспонденту Sputnik в справочной службе Кишиневского международного аэропорта.
Вылет этого самолета отложен на неопределенный срок.

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В четверг в Италии местные профсоюзы объявили всеобщую забастовку в поддержку прав работающих женщин. Акция приурочена к Международному женскому дню. Также бастующие заявили, что выступают против насилия со стороны мужчин, сексуальных домогательств и шантажа на работе, закрытия женских организаций.

В Риме, Турине и Милане из-за акции протеста закрыто метро, частично не функционирует и наземный транспорт.

Авиакомпания Alitalia предупредила о возможной отмене рейсов, а железнодорожная компания — о задержках поездов.

Теги:
профсоюзы, женщины, забастовка, аэропорт, рейс, самолет, 8 Марта, Италия, Кишинев, Милан
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