Убийца Кристины Пархоменко сознался в изнасиловании сокамерника

Новые подробности об осужденном за убийство Кристину Пархоменко, который в тюрьме изнасиловал сокамерника.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Еуджен Загоржевский, осужденный за убийство Кристины Пархоменко в Страшенах, признался в том, что совершил акт сексуального насилия над своим сокамерником в Кишиневе, в пенитенциаре № 13.

В этом же действии сознались трое других заключенных, отбывающих наказание в той же камере, сообщили в четверг местные СМИ. Стороне обвинения известно, что именно Загоржевский стал инициатором надругательства, подговорив других сокамерников стать соучастниками преступления.

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Известно, что в новогоднюю ночь в камере, где содержались все эти заключенные, был слышен шум. Никакие призывы надзирателей на нарушителя не подействовали. Более того, Загоржевский напал на двух надзирателей. В итоге было принято решение применить к нему специальные меры.

Таким образом, всем четверым могут добавить срок содержания в тюрьме. Загоржевский, в частности, может заработать от пяти до 12 лет помимо шести лет и восьми месяцев, которые он отбывает за убийство Кристины Пархоменко.

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Дело по этому преступлению ведут прокуроры прокуратуры столичного сектора Центр. Они сообщили в суде о наличии всех необходимых улик.

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Также Загоржевский в январе 2018 года призывал других заключенных поднять в тюрьме бунт.

По делу о совершении в Страшенах убийства Кристины Пархоменко проходили четверо подростков — 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили в следственный изолятор. Еще один, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за совершенное преступление, отделался штрафом. Самый старший из них сбежал и был объявлен в розыск. Его задержали на границе с Венгрией.

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В апреле 2017 года им вынесли приговор — по 6 лет и 8 месяцев. Однако Апелляционная палата добавила еще два года лишения свободы самому старшему убийце страшенской школьницы 17-летнему Виталию Владу, и год — его сообщнику Анатолию Гулько.

Новые сроки они получили за хулиганство: в суде они демонстрировали неуважение к родителям убитой, а также представителям правопорядка. К тому же, они проходили и по другому делу — жестокому избиению таксиста, — в котором также была поставлена точка правоохранителями.