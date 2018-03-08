Задержан подозреваемый в "минировании" троллейбусного парка

Мужчина звонил в троллейбусный парк из таксофона, но инкогнито ему сохранить не удалось.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Задержан мужчина, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о том, что в кишиневском троллейбусном парке № 1, якобы, заложена бомба.

По сообщению Управления полиции Кишинева, задержанному 30 лет, его схватили на Буюканах. Мужчина живет в Кишиневе. Свою вину он признал, добавив, что даже не думал, что за такие действия должно последовать наказание.

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Если суд посчитает нужным, мужчине грозит до 42 тысяч леев штрафа, до 240 часов принудительного труда или до двух лет тюрьмы.

Напомним, что в понедельник, пятого марта, из-за звонка с сообщением о заложенном взрывном устройстве 90 человек эвакуировали из зданий управления электротранспорта столицы и троллейбусного парка №1. Оба здания расположены на одной территории на улице митрополита Дософтея, дом № 146. Утром в понедельник в полицию поступил звонок о том, что на территории троллейбусного парка заложена бомба. На место происшествия прибыли полиция, кинологи и саперы >>>

Известно, что мужчина совершил звонок из таксофона.