Изнанка молдавской зимы: в Кишиневе отравились мужчина и двое детей

Дети после отравления были доставлены в Центр матери и ребенка, причина инцидента выясняется.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Зима идет на убыль, но невысокая температура воздуха заставляет жителей Молдов греться как угодно и чем угодно. В связи с этим, увы, нередки отравления угарным газом от неисправных плит и печей.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Мужчина погиб в Бричанском районе, отравившись угарным газом

Что стало причиной невольного вдыхания этих ядовитых веществ в случае с семьей в Кишиневе на улице Гренобля, еще предстоит установить. Но в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы уже сообщили, что отравление угарным газом заработали взрослый и два ребенка в жилище на улице Гренобля, 128/4.

На волоске от трагедии: семья с двумя детьми отравилась угарным газом >>>

Пострадали мужчина 30 лет и его сыновья трех лет и одного года. Дети были доставлены в Центр матери и ребенка.