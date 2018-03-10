Шокирующая находка: на кладбище в Теленештах обнаружили тело младенца

В правоохранительных органах корреспонденту Sputnik рассказали, как был обнаружен недоношенный плод.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. На кладбище в Теленештах в субботу утром обнаружили недоношенный плод. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь местного инспектората полиции Диана Максим.

"Сегодня около 10 утра сторож кладбища нашел на территории плод примерно 20 сантиметров. Вряд ли можно назвать его младенцем, так как невозможно было сразу установить пол ребенка", — сказала собеседница.

Женщина в Молдове родила ребенка на автобусной остановке>>>

Как уточнила Максим, пока уголовное дело не открыто, но случай зарегистрирован в полиции.

"Младенца отправили в морг. Когда поступят результаты судебно-медицинской экспертизы, будет принято решение. На данный момент предпринимаются оперативные мероприятия, чтобы найти женщину, которая это сделала. Когда ее найдут, тогда следственные органы определят, что делать дальше", — заключила Максим.