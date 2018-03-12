Полиция ищет мужчину, напавшего на шофера троллейбуса №13 прямо на маршруте

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Сотрудники полиции сектора Чокана разыскивают в Кишиневе человека, попавшего на видеозапись. Агрессивный молодой человек устроил ссору с водителем троллейбуса маршрута №13, а затем ударил его.

Видео было передано в полицию одним из свидетелей, который снимал происходящее на мобильный телефон.

Органы правопорядка просят тех, кто стал очевидцем происшествия, случившегося в конце февраля, позвонить по номеру 069 549 918, чтобы по их свидетельствам можно было с уверенностью определить все обстоятельства конфликта.

По законодательству Молдовы, напавший на водителя троллейбуса рискует быть подвергнутым наказанию в виде штрафа от 11 000 до 21 000 леев, или неоплачиваемых общественных работ, или лишения свободы на срок до 3 лет.