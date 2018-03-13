Наркотики и оружие продают в Молдове через социальные сети

В соцсетях жителей Молдовы активно агитируют купить наркотики и оружие.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Наркотики и оружие в ассортименте продают в молдавском сегменте интернета.

Пользователям соцсетей, зарегистрированным в Молдове, приходят различные объявления, где предлагается перейти в один из мессенджеров, чтобы приобрести этот товар.

Продавец указал свой аккаунт в мессенджере. Причем, в его перечне есть не только тяжелые и легкие наркотики, но и оружие — пистолеты Макарова, ТТ, "стечкины", автомат АК-47.

Также в рассылке указывается, что дилер ищет курьеров для доставки товара.

Пользователь, сделавший репост, отметил, что уже уведомил о странном сообщении Управление полиции Новоаненского района.