В Кишиневе нашли расчлененное тело: подробности полиции

Замначальника столичной полиции рассказал Sputnik, как в Кишиневе было обнаружено расчлененное тело.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Во вторник утром в столичном секторе Буюканы обнаружили расчлененное тело женщины. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердил заместитель начальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

"Расчлененное тело обнаружил утром дворник. Сейчас полиция пытается идентифицировать тело. У правоохранительных органов нет предположений о том, кто, где и когда совершил это преступление", — сказал Мушук.

На данный момент зона оцеплена. Там работают сотрудники правоохранительных органов. Жертве предположительно 35-40 лет.

Об открытии уголовного дела полиция пока не сообщила. Но, согласно статье 145 УК РМ, виновному в совершении умышленного убийства может грозит 12-20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.