Золотая контрабанда: за молдавские сигареты в ЕС хотели выручить миллионы

Из Молдовы хотели вывезти сигареты, стоимость которых на европейском рынке достигает нескольких миллионов леев.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. В Молдове пресечена попытка крупной контрабанды табачной продукции. Задержаны гражданка Молдова и двое граждан Румынии. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава управления Уголовного расследования Вячеслав Маноле.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Молдаванин перевозил четверть миллиона пачек контрабандных сигарет

"Группа лиц испанского и румынского происхождения в сговоре с гражданами Республики Молдова в целях получения денежных средств организовали нелегальную перевозку через границу страны путем контрабанды табачной продукции в особо крупных размерах. Попытка была пресечена", — отметил Маноле.

По его словам, в начале марта 2018 трое граждан Испании во главе с 75-летним мужчиной прибыли в Молдову, где встретились с двумя гражданами Румынии, у которых была роль водителей фуры, и гражданкой республики.

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Согласно договоренности между фигурантами дела, граждане Испании закупили на территории Молдовы табачную продукцию. Груз спрятали тайники в полуприцепе, который загрузили сахаром молдавского производства. Затем товар перевезли на КПП Скуляны.

"В результате 10 марта на контрольно-пропускном пункте пойманы с поличным двое граждан Румынии, которые намеревались перевезти через границу Республики Молдова 200 коробок по 500 пачек, что в эквиваленте составляет два миллиона сигарет марки "New York-500", спрятанных в пакеты с сахаром", — сказал Маноле, добавив, что контрабанду должны были доставить в Испанию.

По его словам, на территории ЕС стоимость контрабандного груза оценивается более чем в 120 тысяч евро (2,4 миллиона молдавских леев).

Задержанные находятся под предварительным арестом. Возбуждено уголовное дело по статье 248 Уголовного кодекса Республики Молдова "Контрабанда". Виновным грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от пяти до десяти тысяч условных единиц.