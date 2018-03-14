Дороги и тротуары в Кишиневе ломают как хотят

Не только власти города, но и сами его жители часто наплевательски относятся к тому, что - не их личное, а общее. Все это происходит на фоне хаотично паркующихся автомобилей.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. В Кишиневе парковка автомобилей — это великое искусство, а уход от наказания за незаконное оставление автомобиля — обычное явление.

Те, кто избежал карающей десницы закона, иногда попадают в соцсети, а затем и на информационные сайты. Вот, например:

Улица Онисифора Гибу, 2 — дорога в детский сад.

Улица Гренобля близ Онкологического института. Все пациенты — в обход!

В столичном торговом центре. Неужели он заплатит за эксплуатацию двух парковочных мест?!

А это видео — просто смеха ради.

А это совсем новый тротуар на улице Трандафирилор. Его асфальт и бордюры во многих местах придавила, поломала, сместила крупнотоннажная машина, вызванная домоуправлением для проведения работ. Выходит, город ремонтирует, прокладывает тротуары, устанавливает бордюры, а горожане все сразу портят.

Улица Бэнулеску-Бодони, в двух шагах от здания генеральной прокуратуры. В любой момент может произойти авария.