Контрабанду на треть миллиона леев изъяли таможенники за четыре дня

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Мобильные группы таможенной службы предотвратили четыре попытки продажи товаров, незаконно ввезенные в страну путем обхода таможенного контроля.

В ходе операции, которая длилась четыре дня, были изъяты контрабандные товары на сумму более чем в 330 000 леев.

Первое задержание было проведено в Кишиневе 8 марта, арестован житель столицы.

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Он оказался членом группировки контрабандистов, которая незаконно ввозила в Молдову товары с перевалочной базы в украинских Черновцах. Инспекторы мобильного экипажа сопроводили автомобиль нарушителя на таможенный контрольный пункт. У задержанного была изъята партия товаров – водяные насосы, бензопилы, другие агрегаты и инструменты.

Через два дня инспекторы мобильной команды задержали на въезде в село Копанка района Каушаны грузовик, перевозивший две тонны китайской капусты без всяких документов. По данным предварительного следствия, груз был закуплен в Украине и незаконно ввезен через Приднестровье в обход внутренних таможенных пунктов.

В тот же день инспекторы задержали несколько партий чистящих средств, которые пытались ввести без таможенного оформления из Украины. Машина с товарами была перехвачена у выезда из села Вэлчинец района Окница.

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А в последний день операции около села Кэприяна задержали партию мультимедийных систем для автомобилей. Устройства были замаскированы под посылки, перевозимые в автобусе по маршруту Италия — Республика Молдова. Они принадлежали одному из пассажиров транспортного средства. Задокументированы и показания водителя, который признался в перевозке товаров в обход таможни.