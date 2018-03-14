В Бельцах работник автошколы вымогал 500 евро за хорошую оценку на экзамене

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Житель Бельц был доставлен в северное управление Национального центра антикоррупции для допроса по делу о вымогательстве денег за получение водительских прав.

© Sputnik/ Rodion Proca Тысячи молдавских водителей останутся без прав

Бельчанин попал в поле зрения правоохранительных органов, когда один из учеников автошколы сообщил в Центр антикоррупции, что у него вымогают взятку.

Согласно материалам следствия, подозреваемый потребовал и получил от ученика автошколы 300 евро и 4800 леев, под тем предлогом, что он может повлиять на решение членов экзаменационной комиссии.

В результате следственных действий мужчина был признан подозреваемым в совершении преступления по статье 326 Уголовного кодекса — трафик влияния, — и задержан на 72 часа.

Если мужчину признают виновным, то ему угрожает до шести лет лишения свободы или штраф в размере до 200 000 леев.