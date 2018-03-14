16:18 14 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Автошкола

В Бельцах работник автошколы вымогал 500 евро за хорошую оценку на экзамене

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Происшествия
Получить короткую ссылку
66 0 0

Подозреваемый успел получить деньги, но был задержан.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Житель Бельц был доставлен в северное управление Национального центра антикоррупции для допроса по делу о вымогательстве денег за получение водительских прав.

Permis de conducere
© Sputnik/ Rodion Proca
Тысячи молдавских водителей останутся без прав

Бельчанин попал в поле зрения правоохранительных органов, когда один из учеников автошколы сообщил в Центр антикоррупции, что у него вымогают взятку.

Согласно материалам следствия, подозреваемый потребовал и получил от ученика автошколы 300 евро и 4800 леев, под тем предлогом, что он может повлиять на решение членов экзаменационной комиссии.

В результате следственных действий мужчина был признан подозреваемым в совершении преступления по статье 326 Уголовного кодекса — трафик влияния, — и задержан на 72 часа.

Если мужчину признают виновным, то ему угрожает до шести лет лишения свободы или штраф в размере до 200 000 леев.

По теме

Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей
Коррупция в тюрьмах Молдовы - новый шокирующий случай
Глаза боятся, а руки делают: почему мы не можем победить коррупцию
Теги:
автошкола, водительские права, Бельцы, коррупция, Молдова, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Урбанович на съезде партии Согласие
    "Латвии – конец!"

    Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" считает, что неважно кто победит в конфликте Россия-НАТО, главное, что в случае противостояния, Латвии настанет конец.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Уйди, прошу!

    Литовский премьер призвал депутата Сейма Миндаугаса Бастиса, подозреваемого в связях Россией, уйти в отставку, но он, похоже, не собирается.

  • Депутат Европарламента Яна Тоом
    Неинтересный шпион

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выразила сомнение относительно причастности России к отравлению агента MI-6 Сергея Скрипаля.

  • Пресс-конференция в футбольной школе Николая Мурашко
    Футбол по-итальянски

    Футбольный клуб "Интер" открыл в Беларуси футбольную академию – это единственный своем роде филиал восемнадцатикратного чемпиона Италии.

  • Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили
    Возможность диалога

    Премьер-министр Грузии, комментируя ответ Москвы на его призыв сделать шаги навстречу друг другу, отметил возможности для диалога.

  • Аркадий Джинджия
    Опасаться не надо!

    В Абхазии призывают не опасаться запрета на поставки в Россию овощей и фруктов из республики, поскольку он не навсегда.

  • Студийный микрофон, фото из архива
    Он над нами издевался!

    Национальный совет телевидения и радио Азербайджана после мониторинга радиоэфира в республике заявил, что ведущие издеваются над слушателями.

  • Президент Армении Серж Саргсян принял главу Комитета Госдумы по международным делам Константина Косачева (14 марта 2018). Ереван
    Армянский приоритет

    Последовательное укрепление стратегических отношений с Россией является одним из внешнеполитических приоритетов Армении, заявил президент Серж Саргсян.

  • Александр Винокуров во время награждения за победу в гонке Льеж - Бастонь - Льеж, архивное фото
    Отложенный суд

    Суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по делу бывших велогонщиков – россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.

  • Сход лавины на ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинное заграждение

    В Кыргызстане снежная лавина обрушилась на трассу Бишкек-Ош – 2,5 миллиона кубических метров льда нарушили сообщение городов минимум на три дня.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Вы за это ответите!

    Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии"

  • Выставка Mitt в Москве
    Не пловом единым

    Как Узбекистан решил доказывать свою туристическую привлекательность не песнями и блюдами, а конкретными предложениями и новыми условиями.

  • Лана Плиева
    Супер голос

    Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.

  • Янис Урбанович на съезде партии Согласие
    "Латвии – конец!"

    Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" считает, что неважно кто победит в конфликте Россия-НАТО, главное, что в случае противостояния, Латвии настанет конец.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Уйди, прошу!

    Литовский премьер призвал депутата Сейма Миндаугаса Бастиса, подозреваемого в связях Россией, уйти в отставку, но он, похоже, не собирается.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Британский ученый Стивен Хокинг на красной дорожке BAFTA British Academy Film Awards в Лондоне
Физик Стивен Хокинг: каким его запомнит мир
Мария Захарова ответила Терезе Мэй: Это что за разговор вообще?
Мария Захарова ответила Терезе Мэй: это что за разговор вообще?
Топ - 50 самых дешевых стран для жизни
Рейтинг самых дешевых для жизни стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться