Полиция Кишинева установила личность подозреваемого в убийстве женщины

Сотрудники кишиневской полиции установили личность женщины, расчлененное тело которой обнаружили во вторник утром в сумке у мусорных баков, а также идентифицировали предполагаемого убийцу.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов предоставили новые детали расследования инцидента, произошедшего во вторник в Кишиневе. Ими установлена личность женщины, расчлененное тело которой обнаружили в столичном секторе Буюканы.

Как ранее заявлял Sputnik заместитель начальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук, расчлененное тело обнаружил утром дворник.

"Полиция идентифицировала женщину, тело которой обнаружили вчера в сумке на мусорке. Также сотрудники кишиневского управления полиции установили личность мужчины, который совершил это преступление. Подробности будут предоставлены позже", — сообщается на странице Национальной полиции Молдовы в соцсети Facebook.

По данным полиции, 9 марта подозреваемый задушил жертву полотенцем в ходе возникшего между ними конфликта.