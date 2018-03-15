Ловелас приехал в Молдову к подруге и надругался над ее младшим братом

Чудовищная история - гражданин Турции приехал в Молдову к своей возлюбленной и надругался над ее младшим братом – семилетним ребенком: суд вынес приговор.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Судебная инстанция поставила точку в деле о насильственных действиях сексуального характера в отношении семилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Чимишлийский суд признал виновным 59-летнего турецкого гражданина в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 п. 3а) Уголовного кодекса "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет". Инстанция приговорила его к 17 годам тюрьмы", — отметили в прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что мужчина, который находился в Молдове в доме своей сожительницы — гражданки республики, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении семилетнего брата женщины.

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Приговор может быть опротестован в Апелляционной палате.