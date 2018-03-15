Шокирующие детали о женщине, изуродованное тело которой нашли в Кишиневе

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Как женщина, тело которой со следами расчленения нашли у мусорных баков в одном из спальных районов Кишинева, так и мужчина, признавшийся в ее убийстве, работали несколько лет назад в Пограничной полиции Молдовы. Информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе Погранполиции.
"Женщина работала в период 2011-2013 годов инспектором управлении Погранполиции в Леушенах. Она уволилась по собственному желанию. Мужчина также работал в управлении Погранполиции в Леушенах в 2007-2013 годах, но его освободили с должности в результате дисциплинарного взыскания", — отметил собеседник.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе Минобороны, что в 2016 году эта женщина непродолжительное время работала в одном из подразделений Национальной армии страны.
Согласно информации профиля в соцсети Facebook, последняя сфера ее деятельности — это продажа цветов. Известно, что у нее есть маленький ребенок.
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По данным полиции, убийство произошло 9 марта в столичном секторе Буюканы. Мужчина задушил женщину полотенцем. После совершения преступления он прятал бездыханное тело несколько дней в своем доме, а во вторник он выбросил его в мусор. Причины убийства пока не известны. Полиция задержала мужчину на следующий день. Оказалось, что это бывший муж убитой. Полиция не предоставляет детали инцидента, однако уточняет, что подозреваемый признал свою вину.