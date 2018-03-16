Видеофакт: только случай уберег пешехода от ДТП в Кишиневе

В Кишиневе человек, соблюдавший правила перехода проезжей части, едва не стал жертвой аварии из-за преступной нерадивости водителя.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В Кишиневе, на улице Иона Крянгэ, едва не произошла авария, которая могла закончиться очень печально для пешехода.

В промежутке проезжей части между местным рынком и улицей Виссариона Белинского пешеход переходил дорогу в положенном месте, по "зебре". Соответствующие дорожные знаки тоже стоят там, где надо, следовательно, все водители оповещены, где необходимо тормозить.

Но на середине дороги один неверный шаг пешехода мог обернуться для него в лучшем случае сильной травмой. Автомобиль марки "БМВ", игнорируя знак перехода, несся на большой скорости и едва не сбил этого человека.

Видео, где показано все произошедшее, выложил со своего регистратора водитель, оказавшийся более внимательным и пропустивший этого пешехода.