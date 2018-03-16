Директор училища в Кишиневе нагло отбирал зарплату у своих сотрудников

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Видимо, вспомнив старинное страшное проклятие "Чтоб ты жил на одну зарплату!", руководитель профессионального училища в столице решил не ждать милостей от бюджета, а использовать свою должность в личных, сугубо корыстных целях. Так поступают, увы, немало начальников в бюджетных организациях, но герой нашего рассказа, о котором сейчас заботится антикоррупционная прокуратура, совершенно зарвался.

© Sputnik/ Rodion Proca Названа сумма самой крупной взятки 2017 года в Молдове

Оказывается, этот деятель вместе со своей женой нанимал на работу людей в трудном материальном положении. А часть их зарплаты просто оставлял себе — то есть, выставляя себя эдаким "благодетелем", нашедшим для нуждающихся работу, на самом деле примитивно грабил бедняг.

При найме на работу он тут же отбирал у новых работников банковские карты, на которые переводилась зарплата. И выдавал деньги наличными по 1200-1300 леев. Остальные же деньги, около 3-4 тысяч леев, забирал себе.

Нечистая парочка работала сообща – жена директора лично снимала деньги с чужих банковских карт. Именно эти карточки, а кроме того, валюта в сумме 10 000 евро, были обнаружены в ходе обыска в кабинете подозреваемого и в его доме.

Если его вина будет доказана, бывшему директору профучилища грозит заключение в местах лишения свободы на срок до семи лет и лишение права заниматься профессиональной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.