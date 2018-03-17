Детский порномагнат из Кантемирского района сел на скамью подсудимых

Пять девочек были вынуждены сниматься в порно - инициатор "игр" угрожал придать огласке все происходящее.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Прокуроры завершили расследование дела по обвинению 22-летнего мужчины в торговле детьми и в детской порнографии.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова В топе киберпреступлений в Молдове на первом месте - детское порно

Следствие установило, что в марте 2017 года обвиняемый завербовал через объявления в интернете пять девочек. Воспользовавшись плохим материальным положением подростков, он снимал их на видео и фото с моменты сексуального раскрепощения. Затем молодой человек шантажировал жертв тем, что распространит эти материалы, заставляя их и дальше участвовать в откровенных съемках и фотосессиях. В некоторых случаях порноману отказывали, и он создавал фальшивые аккаунты в соцсетях, где размещал интимные материалы с участие девочек и номера их телефонов.

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Потерпевшим — от 11 до 16 лет, сообщили в субботу в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

Многое, что доказывает околосутенерскую деятельность обвиняемого, нашли у него дома, в Кантемирском районе, — электронные носители, нашпигованные порноматериалами с участием упомянутых девочек.

Молодой мужчина помещён под предварительный арест. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.