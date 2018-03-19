В Бельцах педагог вымогал деньги у студентов строго по графику

Эпидемия коррупции в профшколах, еще один преподаватель задержан в Бельцах.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Буквально несколько дней назад в Кишиневе задержали преподавателя профессиональной школы, который отбирал у преподавателей большую часть зарплаты. И вот еще один "педагог" задержан сотрудниками Антикоррупционного центра, на этот раз в Бельцах.

Вымогатель организовал в своем учебном заведении целый конвейер взяток. И даже ввел своеобразный график, согласно которому студенты собирали в группе деньги и "сдавали" преподавателю каждый семестр, перед началом экзаменов.

© East News/ Photoalto Директор училища в Кишиневе нагло отбирал зарплату у своих сотрудников

Преступная схема работала в бельцкой профшколе, начиная с 2016 года и принесла немало дохода коррупционеру. Он был взят с поличным сотрудниками Антикоррупционного центра во время передачи ему взятки в размере 950 леев от студента.

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Обвиняемый в пассивном коррумпировании был задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, неудачливому взяточнику грозит штраф в размере от 6000 до 8000 условных единиц, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.

Следствие по делу ведет Антикоррупционная прокуратура.