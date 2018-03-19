Гражданин Румынии возглавлял ОПГ, торговавшую детьми в Испании

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Четыре члена организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми, были признаны виновными.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы, мужчин обвиняли в торговле детьми и сутенерстве. Главарь ОПГ, гражданин Румынии, сел в тюрьму на 18 лет, а его сообщникам дали по пять лет заключения условно. На автомобили осужденных наложен секвестр.

Члены группировки, родом из Молдовы, Румынии и Испании, выявляли девушек из неблагополучных семей, входили к ним в доверие, выправляли документы и отправляли на Пиренеи торговать собой в ночных клубах.

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Было завербовано восемь девушек, из которых одной нет 18 лет. Им купили билеты на рейс Кишинев-Барселона, а по прилету насильно заставили заниматься проституцией в течение трех месяцев в городах Таррагона и Салоу.

Органы правопорядка советуют всем, кто что-нибудь знает о фактах торговли людьми, звонить по телефону (+373)69999021 зеленой линии антитрафика или писать на email antitrafic@procuratura.md.