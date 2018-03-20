Отелло уже не тот: в Молдове пьяный мужчина пытался зарезать подругу

Пьяный житель района Новые Анены, приревновал свою возлюбленную и попытался ее убить: судебная инстанция вынесла приговор.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Житель района Новые Анены приговорен к девяти годам тюрьмы за попытку убийства своей сожительницы.

Инцидент произошел вечером 18 декабря прошлого года в селе Джамэнэ, когда пара распивала спиртное.

По данным следствия, на почве ревности между возлюбленными вспыхнула ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанес своей подруге удар в область сердца. Подумав, что жертва мертва, обвиняемый сбежал, оставив женщину без сознания. Его возлюбленная осталась жива благодаря помощи врачей, которых вызвал сосед.

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В Генпрокуратуре сообщили, что обвиняемый в возрасте 27 лет уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и воровство.