Взрыв в центре Кишинева: есть погибшие

Инцидент случился в продуктовом магазине, который находится на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, напротив входа на Армянское кладбище.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Взрыв произошел в центре Кишинева на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. Информацию об этом Sputnik подтвердили в Генеральном инспекторате полиции.

"Инспекторат полиции Кишинева информирует, что произошел взрыв на перекрестке улиц Армянской и Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека. Полиция находится на месте происшествия", — заявили в пресс-службе полиции.

По неофициальной версии, причиной произошедшего мог стать взрыв бытового газа.

В настоящее время место происшествия оцеплено. На месте работают криминалисты.

Как сообщили в полиции, в результате ЧП погибли два человека. Первоначально сообщалось о том, что скончался один мужчина.

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Очевидцы произошедшего утверждают, что речь идет не о взрыве бытового газа, а о конфликте между продавцом магазина и зашедшим туда мужчиной. Якобы тот попытался бесплатно забрать какой-то товар, но ему отказали. В итоге, по словам свидетелей, тот вышел и взорвал гранату.