Новые подробности о взрыве в Кишиневе

Глава Гениспектората полиции МВД Молдовы рассказал, был ли взрыв в центре столицы спланированным актом.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Произошедший во вторник в центре Кишинева взрыв не был спланированным актом. Об этом заявил журналистам на брифинге глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь. © Sputnik/ Взрыв в центре Кишинева: есть погибшие

Взрыв произошел во вторник утром в продуктовом магазине на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. В результате случившегося погибли два человека.

Как сообщил Пынзарь, звонок по номеру 902 поступил в 11.08. На место происшествия незамедлительно выехала полиция, саперы, прокурор столичного сектора Центр и руководитель управления полиции Кишинева Корнелиу Гроза.

"Один из мужчин около 11 утра вошел в магазин, взял порядка 10 пачек сигарет, затем подошел к прилавку. На выходе ему сказали, что нужно заплатить, но тот отказался. В этот момент из рюкзака или руки у него выпало неустановленное на данный момент взрывное устройство", — сказал Пынзарь.

В настоящее время место происшествия оцеплено, на месте работают криминалисты>>>

Как уточнил глава Гениспектората полиции, "взрывная волна была направлена на улицу, где в тот момент находился мужчина, личность которого еще не установили".

В итоге погиб мужчина, у которого было взрывное устройство, и тот, кто находился на улице.

"Личность подозреваемого установили. Это житель Кишинева 1968 года рождения. Ранее судим несколько раз. Речь не идет о спланированном акте, никаких признаков этого нет", — заключил Пынзарь.

Первоначально сообщалось о том, что скончался один мужчина.