Движение транспорта в центре Кишинева, где произошел взрыв, остановлено

В результате взрыва в центре Кишинева погибли два человека, трое раненых.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Движение транспорта по ул. А. Матеевича, где произошел взрыв гранаты, временно остановлено.

По данным службы InfoTrafic, движение транспорта ограничено также в периметре улиц Болгарская и Василе Александри.

Место, где произошел инцидент, оцеплено полицейскими>>>

Во вторник в центре Кишинева в результате взрыва гранаты погибли два человека. Инцидент произошел в продовольственном магазине на перекрестке улиц Алексея Матеевича и Армянской.

Глава Генинспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь рассказал, что речь не идет о теракте или умышленном происшествии. По его словам, произошла ссора между продавцом и покупателем, у которого оказалось взрывное устройство. В результате детонации предмета мужчина погиб на месте. Взрывной волной убило прохожего у магазина. Сообщается также о трех раненых.

(Update 14.44) Движение транспорта уже возобновлено>>>

Все подробности происшествия найдете в специальном сюжете Sputnik>>>