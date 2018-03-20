В поезде Одесса-Кишинев контрабандой везли косметику на 80 000 леев

Мало того, что конфискованный товар оказался контрабандой, вся изъятая в поезде парфюмерия может быть еще и поддельной.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Парфюмерные товары и косметику на 80 000 леев задержали сотрудники мобильного экипажа Таможенной службы в вагоне поезда, следующего по маршруту Одесса-Кишинев.

Объемные сумки с контрабандой были спрятаны в купе проводников, которые позднее заявили, что сумки принадлежат одному из пассажиров. Товары были изъяты, а двое работников железной дороги могут быть подвергнуты штрафу в размере 4500 леев каждый.

Как выяснилось, на упаковке косметических товаров находятся логотипы и названия брендов с мировым именем. В результате будет проведено расследование, является ли эта "одесско-кишиневская" косметика еще и контрафактной.