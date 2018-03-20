Жиздан рассказал, кто стал автором взрыва в Кишиневе

Министр внутренних дел Молдовы сообщил подробности о мужчине, который устроил взрыв в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Мужчина, у которого находилось взрывное устройство, конфликтовал с семьей. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.

Взрыв произошел во вторник утром в продуктовом магазине на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. В результате случившегося погибли два человека.

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Как сообщил ранее глава Гениспектората полиции Александр Пынзарь, кишиневец 1968 года рождения около 11 утра вошел в магазин, взял порядка 10 пачек сигарет, затем подошел к прилавку. На выходе ему сказали, что нужно заплатить, но тот отказался. В этот момент у него выпало неустановленное на данный момент взрывное устройство, которое сдетонировало.

"Важно сообщить, что речь не идет о вооруженном нападении, а об инциденте. Предварительное расследование показало, что человек, у которого при себе был взрывоопасный предмет, после развода находился в конфликте с семьей. У него также были проблемы с законом", — сообщил Жиздан.

Министр потребовал полицию постоянно информировать о ходе расследования и сообщать гражданам детали.

"Потребовал у главы Гениспектората полиции усилить контроль за ранее судимыми людьми, чтобы предотвратить незаконное хранение оружия", — написал Жиздан.

Погибшие — мужчина, у которого было взрывное устройство, и мужчина, находившийся на улице в момент произошедшего. Личность второй жертвы на данный момент не установлена.