В Кишиневе двое мужчин средь бела дня употребляли наркотики

Полиция задержала двоих мужчин, у которых было найдено вещество, похожее на марихуану.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Двоих мужчин задержали во вторник в Кишиневе по подозрению в употреблении наркотиков.

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Как сообщили в столичном Управлении полиции, одного мужчину 26 лет стражи правопорядка остановили на Хынчештском шоссе. При нем нашли сухое вещество растительного происхождения.

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Второго подозрительного субъекта задержали на улице Матеевича. Вел он себя вызывающе и крайне неадекватно. При нем также нашли вещество, напоминавшее марихуану.

Виновным в незаконном употреблении наркотиков грозит штраф до 35 тысяч леев.