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Взрыв в Кишиневе

Кем был второй мужчина из убитых взрывом - что говорят в полиции

© Sputnik/
Происшествия
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Тема:
Взрыв в центре Кишинева: подробности (9)
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Прошли сутки, но второго человека из тех двоих, что погибли возле магазина на ул. Армянской, не ищут ни родные, ни близкие. Его личность пока не установлена.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Спустя сутки после взрыва в центре Кишинева все еще не установлена личность второго мужчины, который погиб после детонации взрывчатки. 

Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Управления полиции муниципия Кишинэу, до сих пор никто не обратился с заявлением о пропаже близких, которые были бы похожи на погибшего. Правоохранительные структуры продолжают следственные мероприятия по установлению его личности.

Взрыв в Кишиневе
© Sputnik/
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По мнению сотрудника одного из частных детективных агентств, к которому обратился Sputnik, можно предположить, что убитый мужчина либо был одинок, либо приехал в Кишинев из другого населенного пункта.

"Люди не всегда носят с собой документы, — отметил эксперт, попросивший не называть его имя. – Не все обращаются за биометрическим паспортом, оставляя свои данные в Государственном регистре населения или оставляют отпечатки пальцев в базе полиции".

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Эксперт также заметил, что даже если при убитом мужчине был телефон, его опознание может затянуться.

Взрыв в Кишинёве
© Sputnik.
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"Чтобы установить связь телефонного номера, купленного в газетном киоске и личности человека, необходимо изучить его контакты, кому он звонил, а эта процедура занимает определенное время".

Есть и еще одна вероятная причина, по которой не объявляется имя убитого мужчины – интересы следствия.

"Современные стандарты расследования дают четкий срок, в который человек должен быть опознан. А инструменты, которые имеются в распоряжении полиции, дают возможность в такой срок уложиться. В любом случае довольно  быстро станет известно, кем был погибший, это вопрос времени и "определенных  процедур", считает эксперт.

Тема:
Взрыв в центре Кишинева: подробности (9)

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Теги:
происшествия, преступление, полиция, взрыв, Кишинев, Общество
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