Границу не пересек: разыскиваемого Интерполом молдаванина поймали

Торговца людьми из Молдовы разыскивал Интерпол – нарушителя задержали при попытке въехать в Одесскую область.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали 31-летнего гражданина Молдовы, который находился в розыске Интерпола. Об этом в среду сообщили в Погранслужбе соседнего государства.

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По данным ведомства, молдаванин пытался въехать на территорию Украины через КПП "Староказачье".

"При прохождении контроля сработала база данных Интерпола. Как сообщили пограничники Белгород-Днестровского отряда, гражданина Молдовы с января 2017 года разыскивают правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми", — говорится в сообщении.

Задержанного передали полиции, а о случившемся проинформировали представительство Интерпола в Киеве.