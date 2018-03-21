Границу не пересек: разыскиваемого Интерполом молдаванина поймали

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали 31-летнего гражданина Молдовы, который находился в розыске Интерпола. Об этом в среду сообщили в Погранслужбе соседнего государства.
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По данным ведомства, молдаванин пытался въехать на территорию Украины через КПП "Староказачье".
"При прохождении контроля сработала база данных Интерпола. Как сообщили пограничники Белгород-Днестровского отряда, гражданина Молдовы с января 2017 года разыскивают правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми", — говорится в сообщении.
Задержанного передали полиции, а о случившемся проинформировали представительство Интерпола в Киеве.