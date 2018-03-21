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Интерпол

Франция "заказала" Интерполу возможного работорговца из Молдовы

© Photo: Roslan Rahman
Происшествия
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Мужчину разыскивают правоохранительные органы Франции, у которых есть доказательства его причастности к торговле людьми.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. На Украине, в Одесской области, задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали за торговлю людьми.

Таможенно-пропускной пункт Грузия-Армения
© FB / Ministry of Finance of Georgia
Гражданка Молдовы задержана на армяно-грузинской границе

Как сообщили в среду в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, на которую ссылаются СМИ этой страны, задержание произошло во вторник на границе с Молдовой. Подозреваемый пересекал границу в пункте пропуска "Староказачье". Во время проверки документов сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что мужчину уже более года ищут правоохранительные органы Франции за торговлю людьми.

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Информацию о выявленном нарушителе пограничники отослали в Украинское бюро Интерпола, задержанного передали полиции.

Тенденция или стечение недоразумений?

Увы, но граждане Молдовы нередко в последнее время становятся фигурантами уголовных дел, связанных с сутенёрством и продажей людей в рабство.

Например, недавно суд признал виновными четырех членов организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми. Главарь ОПГ, гражданин Румынии, сел в тюрьму на 18 лет, а его сообщникам дали по пять лет заключения условно. На автомобили осужденных наложен секвестр.

Проституция
© AP Photo / Franka Bruns
Как молдаванок отправляли заниматься проституцией в Турцию

Члены группировки, родом из Молдовы, Румынии и Испании, выявляли девушек из неблагополучных семей, входили к ним в доверие, выправляли документы и отправляли на Пиренеи торговать собой в ночных клубах.

Было завербовано восемь девушек, из которых одной нет 18 лет. Им купили билеты на рейс Кишинев-Барселона, а по прилету насильно заставили заниматься проституцией в течение трех месяцев в городах Таррагона и Салоу.

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А в России, в Воронежской области, гражданин Молдовы оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку представителям российской полиции за незаконное освобождение своего земляка, который находился в международном розыске из-за причастности к торговле людьми. Его задержали в ноябре 2017 года. В тот же день в отделение полиции явился 40-летний друг и соотечественник задержанного и предложил полицейским подкуп, чтобы те не экстрадировали его в Молдову, где итог один — суд.

Глава отдела полиции отказался от 100 тысяч рублей в виде взятки и тут же вызвал в свой кабинет дежурного. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку должностному лицу.

Суд признал гражданина Молдовы виновным, наказав его на 200 тысяч рублей штрафа. Деньги, которые иностранец предлагал в качестве взятки, были изъяты и переданы в доход государства.

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Теги:
работорговля, сутенер, торговля людьми, граница, суд, Воронежская область, Одесская область, Молдова, Франция, Россия, Украина
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