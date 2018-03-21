В Кагуле пойманы двое "черных риелторов", один из них работал в кадастре

Обвиняемые успели продать несколько квартир на общую сумму более 40 тысяч евро.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Двое мужчин, в том числе регистратор кадастрового офиса в Кагуле были задержаны сотрудниками Антикоррупционного центра по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Двое обвиняемых, действуя в сговоре, незаконно совершили отчуждение в свою пользу двух квартир в Кагуле. Преступники действовали по разработанной ими оригинальной схеме. Мужчины находили доверчивых собственников, а затем лишали их недвижимости, используя несуществующие судебные решения и фальшивое удостоверение личности гражданина РМ. Как минимум два эпизода такого рода были зарегистрированы управлением "Юг" Антикорруционного центра.

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Схема работала следующим образом. В первом случае регистратор незаконно зарегистрировал квартиру без проверки подлинности удостоверения личности и выписки из судебного решения, поданного его сообщником. Во втором случае, с помощью того же фальшивого удостоверения личности и еще одного несуществующего судебного решения, наследники умершего лица были лишены своих имущественных прав.

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Впоследствии обе квартиры сообщниками были проданы, одна за 500 000 леев (около 24,5 тысяч евро), другая – за 354 000 леев (около 17,5 тысяч евро). Вырученные деньги сообщники поделили между собой.

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В результате обысков по месту жительства и на рабочем месте сотрудника кадастрового офиса правоохранители изъяли большое количество документов, которые являются уликами совершенных преступлений. Регистратор кадастрового офиса был задержан на 72 часа, второй обвиняемый – на 30 суток.

Принимаются меры для выявления всех участников преступной группировки. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им угрожает лишение свободы на срок до 15 лет.

Следствие ведет Южная служба антикоррупционной прокуратуры.