Новые задержания в Кишиневе по делу о незаконной легализации построек

В деле о легализации авторизированных и неавторизированных построек в Кишиневе появились новые подробности: правоохранительные органы задержали еще несколько человек.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Еще три человека задержаны по уголовному делу, по которому проходит группа лиц, подозреваемых в легализации авторизированных и неавторизированных построек в Кишиневе.

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Ранее правоохранительные органы по этому же делу задержали 12 человек, которые подозреваются в коррупции, подделке документов и извлечении выгоды из влияния. Это произошло после масштабных обысков в мэрии Кишинева.

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По данным следствия, с 2017 года группа лиц снимала в аренду кабинет прямо в здании мэрии Кишинева. Эти граждане организовали незаконную схему по легализации авторизированных и не авторизированных построек в пределах Кишинева в интересах определенных физических и юридических лиц. Координаторы группы находили людей, которые намеревались получить документы по окончательной приемке работ, и обеспечивали их пакетом всех необходимых документов путем подкупа чиновников местной администрации и Агентства государственных услуг (территориальный кадастровый офис Кишинева). За свои услуги они получали до 3,5 тыс. евро. К настоящему моменту прокуроры задокументировали 40 подобных случаев.

По данным Национального антикоррупционного центра Молдовы, из 15 задержанных человек, восемь уже предстанут перед судом, четверо находятся под домашним арестом и трое задержаны на 72 часа. Последние — представители экономических агентов, которые воспользовались соответствующими услугами.

Следствие продолжается.