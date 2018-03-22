Молдавские бизнесмены "нагрели" государство на 6,5 миллионов леев

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Более 6,5 миллиона леев черной бухгалтерии выявлено при обысках в столичной сети ресторанов и отелей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Налоговики Молдовы начинают проверки: штрафов не избежать

Именно в эту сумму исчисляется ущерб, нанесённый неким предпринимателем государству.

По обнародованным в четверг данным правоохранительных органов, основатель этой сети гостиничных и продовольственных услуг вместе со своей женой в качестве директора всего ООО, в период с 2013 по 2017 год совершили ряд действий, направленных на уклонение от уплаты налогов.

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Налоговики выявили, что деловые операции, проводимые "уклонистами", хоть и значились на бумаге, но не имели ничего общего с реальностью.

В ходе обысков были найдены деньги, компьютеры, кассовые аппараты и другие электронные носители и бумаги с информацией о черной бухгалтерии.

Виновным в этих преступлениях грозит до пяти тысяч условных единиц штрафа с лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет. Для двух компаний, входящих в бизнес-структуру злоумышленников, предусмотрен штраф до семи тысяч леев.

Ранее сообщалось о том, что в связи с этим делом было проведено 27 обысков, а ущерб, нанесенный государству из-за уклонения уплаты налогов на прибыль, составлял около шести миллионов леев.

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"В преступную группировку, которая проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, входят экс-сотрудники Налоговой службы и директора. Бывшие сотрудники налоговой показали сотрудникам ресторанов, как замаскировать доходы. Вся схема проворачивалась тремя людьми. Это не публичные личности", — отметил прокурор.

К настоящему моменту задержан один человек.