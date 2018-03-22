Обезврежена группировка, нелегально ввозившая авто из Литвы в Молдову

После обысков в двух районах страны пограничники изъяли горы фальшивых документов.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Регионального управления "Север" обезвредили преступную группировку, которая занималась нелегальным ввозом в страну автомобилей из стран Евросоюза.

Получив оперативную информацию, пограничники провели серию обысков в двух селах — Тырнова Дондюшанского района и Гура Каменчий Флорештского района. В домах подозреваемых обнаружены целые кипы поддельных документов, которые использовались в нелегальном бизнесе.

В результате обысков, которые проводились под надзором прокуроров, было изъято пять доверенностей на управление автомашинами, зарегистрированными в Литве, все с очевидными признаками фальсификации. Также были изъяты печати, листы формата А4 с заранее проставленными подписями, регистрационные сертификаты, SIM-карты, копии паспортов, бланки доверенностей и компьютер с соответствующими электронными документами.

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Все изъятые документы переданы на экспертизу. Если вина задержанных будет доказана, по законодательству Молдовы им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.