Все мобильные абоненты Молдовы – под угрозой ограбления

Как сообщают пользователи социальных сетей, когда звонят с незнакомых номеров, происходит такое, от чего каждый может ужаснуться...

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В четверг в молдавском сегменте социальных сетей стала распространяться информация о старом-новом методе мошенничества.

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Согласно сообщению, размещенному в группе Facebook "Кишиневская группа взаимопомощи", многим абонентам мобильных операторов связи в Молдове в последнее время, преимущественно ночью, звонили с незнакомых номеров иностранной регистрации, а потом, если адресат вызова перезванивает, с его счета пропадали деньги. Сбросить такой звонок тоже получается не сразу, так как телефон в этих случаях нередко "зависает".

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Из комментариев к активно распространяемому посту стало понятно, что коды номеров злоумышленников принадлежат таким странам, как Конго, Литва, Черногория и т.д. Звонят также с коротких номеров типа 445 и др. Некоторые звонки поступают через вайбер и другие интернет-мессенджеры.

Большинство пользователей-комментаторов сообщили, что, к счастью для себя, они не ответили на эти звонки, но были и те, кто перезванивал. Прозвучало также и предположение, что деньги снимались со счета перезванивавших по причине того, что звонок был за границу и поэтому дорогой.

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Кое-кто посоветовал обратиться в полицию, а также — к мобильным операторам и, кроме того, обязательно блокировать "незванных гостей".

Но были и комментарии с совершенно противоположным призывом.

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"Меня предупредили о телефонных мошенничествах, и я не отвечала на международные звонки, чтобы не сняли деньги со счета. А один раз рискнула и ответила на звонок из Франции. Звонивший так обрадовался! Оказывается, он наш, молдаванин, который работает во Франции, и по интернету нашёл наш сайт, выбрал себе камин и хотел договорится об установке. Не бойтесь отвечать, в этом случае деньги тратят "на том конце" связи, а вот на "маяки" не перезванивайте, тогда уже с вас снимают", — написала жительница Кишинева Татьяна Конюк.

"В компании Orange сообщили, что возможны редкие ситуации, когда звонящий заказывает звонок за счет того, кому звонит. Но эти ситуации редки, а тарификация таких звонков происходит по тарифам местного оператора в эту зону. Иными словами, вам не могут поставить тариф 50 долларов за минуту, а максимум от семи до 21 лея за минуту. Поэтому не берите трубку, сообщайте оператору мобильной связи и блокируйте эти номера", — рассказал другой пользователь