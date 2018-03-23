Пьяный чиновник насмерть сбил ребенка в Бричанском районе

На срок до восьми лет может сесть в тюрьму член сельсовета села Коржэуць за непреднамеренное убийство - в результате наезда автомобиля погиб ребенок.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Местный советник села Коржэуць Бричанского района отправился на скамью подсудимых за то, что сбил ребенка на дороге, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Авария в Кишиневе: автомобиль сбил светофор

Прокурорам известно, что обвиняемый в совершении ДТП скрылся с места преступления.

Трагедия произошла в феврале 2018 года на центральной улице села Коржеуць. Мужчина сбил семилетнего ребенка, переходившего дорогу с матерью. Ребенок скончался на месте, а водитель, продолжил движение — он отправился домой и лег спать!

Шокирующие кадры — собаку сбили на шоссе, хозяин бросил ее умирать >>>

Вскоре мужчину задержали. Результаты на алкотестере показали, что в выдыхаемом воздухе содержалось 0,86 мг/л алкоголя, а в крови 2,40 г/л.

Прокуратура Бричанского района завершила уголовное расследование и отправила дело в суд. Если чиновника признают виновным, ему грозит от четырех до восьми лет тюремного заключениям с лишением водительских прав на срок от четырех до пяти лет.