Пьяный чиновник насмерть сбил ребенка в Бричанском районе

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Местный советник села Коржэуць Бричанского района отправился на скамью подсудимых за то, что сбил ребенка на дороге, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.
Прокурорам известно, что обвиняемый в совершении ДТП скрылся с места преступления.
Трагедия произошла в феврале 2018 года на центральной улице села Коржеуць. Мужчина сбил семилетнего ребенка, переходившего дорогу с матерью. Ребенок скончался на месте, а водитель, продолжил движение — он отправился домой и лег спать!
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Вскоре мужчину задержали. Результаты на алкотестере показали, что в выдыхаемом воздухе содержалось 0,86 мг/л алкоголя, а в крови 2,40 г/л.
Прокуратура Бричанского района завершила уголовное расследование и отправила дело в суд. Если чиновника признают виновным, ему грозит от четырех до восьми лет тюремного заключениям с лишением водительских прав на срок от четырех до пяти лет.