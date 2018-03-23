Прилетев из Чикаго в Молдову, можно тут же попасть в КПЗ

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Жителя Кишинева, возвращающегося из Чикаго, задержали за контрабанду смартфонов.
Сотрудники таможенной службы обнаружили у мужчины 66 бывших в употреблении смартфонов марки "Samsung" и "iPhone" на общую сумму 337 тысячи леев.
Задержание проходило при поддержке сотрудников СИБ.
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Открыто уголовное дело по факту контрабанды в особо крупных размерах.
Продолжается расследование для выявления сообщников задержанного.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремный срок до 10 лет.