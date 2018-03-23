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В Бельцах – распродажа водительских прав, правда, незаконная

© REUTERS/ Stoyan Nenov
Происшествия
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Полторы тысячи евро успела заработать некая женщина, имевшая влияние на членов экзаменационной комиссии школы вождения в Бельцах.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. В Бельцах задержана женщина по подозрению в вымогательстве денег в обмен на получение водительских прав.

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© Sputnik/ Игорь Руссак
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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, двое лиц, проходивших курсы вождения, сообщили, что задержанная получила от каждого из них 500 евро в обмен на обещание повлиять на членов экзаменационной комиссии таким образом, чтобы ученики получили водительские права категории "Б".

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Всего за подобные махинации женщина получила 1500 евро.

В доме подозреваемой прошли обыски, были обнаружены документы автошколы, среди которых и бумаги двух пострадавших, что, по мнению следствия, доказывает вину женщины.

Подозреваемую задержали на 72 часа. Если суд признает женщину виновной, ей грозит тюремный срок до шести лет или штраф до 200 тысяч леев.

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Теги:
категория, школа вождения, водительские права, экзамены, взятка, задержание, коррупция, Бельцы, Преступление, закон и правосудие
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