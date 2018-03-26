В Кишиневе прямо на улице употребляют наркотики

В столице задержали двоих мужчин, у которых нашли вещество растительного происхождение - как правило, после экспертизы выясняется, что подобная субстанция - это ни что иное, как марихуана.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В Кишиневе задержали двоих молодых людей, которые, судя по всему, находились в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает пресс-служба столичного Управления полиции, один из возможных наркоманов неадекватно вел себя в парке Валя Морилор (Комсомольское озеро). Мужчине — 29 лет, живет он в Кишинёве. При нем нашли растительное вещество неизвестного происхождения. Находку отправили на экспертизу.

В Кишиневе двое мужчин средь бела дня употребляли наркотики >>>

Еще один подозрительного поведения субъект 35-ти лет попался на глаза полиции на Буюканах. У него также оказалось вещество растительного происхождения, которое отправили на экспертизу.

Если будет установлено, что задержанные употребляли наркотики, им грозит до 13 тысяч леев штрафа или до двух лет тюрьмы.